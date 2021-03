Modena, rapina in farmacia: arrestato 50enne pluripregiudicato

È stato arrestato il 24 marzo in un operazione condotta dalla Polizia di Stato di Modena e dall'Arma dei carabinieri, un cinquantenne italiano pluripregiudicato, di origine campana, ritenuto responsabile di rapina aggravata avvenuta ai danni di una farmacia in via Ciro Menotti.L'uomo, alto circa un metro e 60, con alle spalle decine di accuse e condanne per furto, ricettazione rapina, accumulate nel corso di una carriera criminale iniziata ancora minorenne e Napoli e mai interrotta, intorno alle ore 16, con il volto travisato da un cappuccio, occhiali da sole e mascherina chirurgica, era entrato nella farmacia e minacciando la dipendente con un coltello aveva asportato l'intero cassetto del registratore di cassa, contenente 250 euro, per poi darsi alla fuga. Tossicodipendente, anche in quell'occasione come in altre contestate in passato in occasione di altri colpi, era presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.Sul posto erano intervenuti Squadra Volante e Squadra Mobile. L'analisi dei fotogrammi delle immagini della videosorveglianza da parte degli investigatori aveva permesso di risalire al presunto autore della rapina, con tutta probabilità la stessa persona che la mattina aveva rubato un’autovettura nel parcheggio del Policlinico, e di avviare le sue ricerche.E' stato proprio il furto di un'auto all'interno del parcheggio del Policlinico ad incastrare l'uomo. Qui l'auto di un operatore sanitario che aveva appena consegnato dei tamponi era stata lasciata con le chiavi attaccate. All'uscita l'uomo non l'aveva più trovata ma sul posto c'era una tessera sanitaria persa dal presunto ladro. Le immagini non hanno consentito di collegarlo direttamente al furto, ma il nome su quella tessera ha fornito un elemento determinante alle indagini e alla sua cattura.L'auto rubata era la stessa usata dall'uomo portato nei pressi della farmacia il giorno della rapina e la stessa rilevata dal sistema di videosorveglianza Targa System, che consente l'invio di alert nel caso di passaggio di auto rubata, attivo in via Nonantolana, a breve distanza dal luogo della rapina.Squadra Mobile e Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri sono riusciti ad individuare il veicolo parcheggiato in Piazza Darsena, si sono appostati in attesa che il conducente risalisse a bordo dell'autovettura. Riconosciuto per il rapitore, è stato immediatamente bloccato.Il 50enne è stato portato in carcere e il 27 marzo scorso è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Modena il fermo a suo carico.L'uomo - ha specificato il comandante della compagnia dei Carabinieri di Modena - ha un ricco curriculum criminale fatto di decine di furti e rapine commesse nella prima parte della sua vita anche quando era minorenne nel napoletano per poi estendersi al nord non aveva una fissa dimora e si spostava di città in città per vari colpi. È lo stesso che nel corso delle indagini sulla morte di una giovane donna tossicodipendente in un appartamento di via Gerosa era stato trovato dalla polizia e dai carabinieri a bordo di un'auto con numerosi oggetti personali della giovane deceduta a causa di un overdose.Nelle immagini, i momenti della rapina alla farmacia di via Nonantolana