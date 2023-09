Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A seguito di segnalazione pervenuta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, la Squadra Mobile ha avviato mirati servizi di osservazione e la scorsa sera ha rintracciato il 26enne nel capoluogo. L’uomo deve espiare una pena di anni 17 di reclusione per il reato di omicidio e furto, commesso in Moldavia il 4 luglio 2018, all’età di circa 21 anni.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale Sant’Anna, in attesa di estradizione.