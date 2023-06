Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’indagine, come riporta la Dire , riguarda vari episodi di corruzione legati anche alla gestione della fornitura di mascherine durante l’epoca del Covid. Al filone di inchiesta gli inquirenti sono arrivati a partire da un caso di traffico di droga nel gennaio 2020. Pini, secondo le accuse, avrebbe ottenuto un appalto da alcuni milioni di euro per la fornitura di dispositivi medici ed proprio attraverso la conoscenza di Pini e Minenna che l’accusa ipotizza rapporti corruttivi tra l’ex parlamentare” e i “vertici dell’Agenzia delle Dogane”. Pini, in pratica, avrebbe ottenuto un appalto milionario dall’Azienda Usl Romagna per la fornitura di mascherine, pur senza averne titolo a livello aziendale. L’accusa nei confronti dei due, alla luce dell’accordo corruttivo contestato, è di aver lucrato sulla pandemia.