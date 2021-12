Assalto a portavalori con 2,5 milioni di euro: 4 arresti all'alba

Erano coinvolte a vario titolo ben 15 persone nell'assalto al portavalori sull'Autostrada A1 nei pressi del casello Modena Sud. Quattro di loro, considerate le menti dell'azione, sono state arrestate all'alba di oggi dalla Polizia di Stato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena al termine di una complessa attività di indagine.







Il mezzo che trasportava 2,5 milioni di euro era stato avvicinato dal commando che viaggiava su diverse vetture, almeno 7, con a bordo persone travisate ed armate di mitra kalashnikov, usati per colpire ha raffica la fiancata anteriore sinistra del mezzo blindato, provocando l’urto del mezzo contro il guardrail e contro il new jersey arrestandone, di fatto, la marcia.



Contestualmente nella stessa direzione di marcia sopraggiungevano altre quattro autovetture tutte risultate rubate poi date alle fiamme dagli indagati stessi.

Contemporaneamente sulla carreggiata autostradale opposta a circa 5 km di distanza altri complici armati anch'essi di fucili mitragliatori esplodevano colpi darma da fuoco in aria bloccando le quattro corsie di marcia dando alle fiamme altre tre autovetture risulta te anch'esse rubate.Per ritardare l'arrivo delle forze dell'ordine e di impedire l'accesso alla zona agli automobilisti i rapinatori hanno anche collocato sul manto stradale diverse bande chiodate causando così il blocco di entrambe le carreggiate di marcia dell'autostrada con conseguente interruzione della viabilità dalle ore 20 alle ore 4 del mattino del 15 giugno

Un vero e proprio inferno ma non sufficiente per arrivare all'obiettivo: il portavalori, nei confronti del quale i malviventi esplosero anche una sorta di ordigno rudimentale. I portelloni del mezzo rimasero chiusi e il colpo tentato e gli autori riuscirono a guadagnarsi la fuga a piedi nelle campagne circostanti, praticando aperture nelle barriere fonoassorbenti.



Gli arresti eseguiti dai poliziotti della squadra mobile di Modena e Foggia e del Compartimento della Polizia Stradale dell'Emilia Romagna, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, sono stati eseguiti nelle province di Foggia e Verona mentre nelle province di Roma, Foggia, Mantova e Barletta-Andria-Trani sono stati eseguiti numerosi decreti di perquisizione disposti dall’Autorità Giudiziaria procedente nei confronti di soggetti nei cui confronti sono emersi elementi tali da non escludere la loro partecipazione all’evento delittuoso.