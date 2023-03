Assalto a portavalori su A1 a Modena, condanne per 55 anni di carcere

Contestualmente nella stessa direzione di marcia sopraggiungevano altre quattro autovetture tutte risultate rubate poi date alle fiamme dagli indagati stessi. I rapinatori oltre ad esplodere diversi colpi d'arma da fuoco avevano lanciato contro il furgone portavalori anche ordigni esplosivi mentre altri complici tentavano di aprire il lato posteriore del mezzo con un flessibile. Contemporaneamente, sulla carreggiata autostradale opposta, a circa 5 chilometri di distanza altri complici armati anch'essi di fucili mitragliatori esplodevano colpi di arma da fuoco in aria bloccando le quattro corsie di marcia dando alle fiamme altre tre autovetture risultate anch'esse rubate. Per ritardare l'arrivo delle forze dell'ordine e impedire l'accesso alla zona agli automobilisti i rapinatori avevano anche collocato sul manto stradale diverse bande chiodate causando così il blocco di entrambe le carreggiate di marcia dell'autostrada con conseguente interruzione della viabilità dalle 20 alle 4 del mattino del 15 giugno . I portelloni del mezzo rimasero comunque chiusi e i banditi riuscirono a guadagnarsi la fuga a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce.

