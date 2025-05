Assalto con coltello in tabaccheria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Rapina a mano armata di coltello in un bar-tabaccheria di via Emilia Est, all'altezza della Fossalta, a Modena. Il fatto riposta alla mattinata di domenica, intorno alle 9:00, quando due individui, con il volto coperto, hanno fatto irruzione nel locale dove in quel momento era presente solo il titolare. Uno dei rapinatori era armato di coltello si è scagliato direttamente su di lui, minacciandolo con l'arma da taglio e per fare spazio all'accesso del complice e procedere alla rapina. Obiettivo il registratore di cassa e i contanti. Intento riuscito.

I malviventi, dopo avere sottratto circa 300 euro dalla cassa, si sono rapidamente dati alla fuga. Nonostante il rischio elevato, la vittima è riuscita a evitare ferite gravi, contrastando alcuni colpi sferrati dal rapinatore armato, come mostrano le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza interne al locale, e ora a disposizione dei Carabinieri giunti sul posto per i rilievi e per le indagini.