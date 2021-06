Assalto portavalori in autostrada: caccia al commando di 15 persone

Continuano le ricerche del gruppo di banditi, una quindicina di rapinatori italiani, armati di kalashnikov, autori dell' assalto al portavalori lunedì sera in autostrada all'altezza di Castelfranco. Almeno sette mezzi in uso al commando dati alle fiamme, chiodi lanciati sulla carreggiata, minacce agli automobilisti, colpi di fucile esplosi contro il mezzo blindato e camion disposti di traverso per impedire la circolazione. La squadra mobile è al lavoro per rintracciare i criminali che si sono dileguati senza riuscire a mettere a segno il colpo. Contro il portavalori hanno esploso anche una sorta di ordigno rudimentale. I portelloni del mezzo sono rimasti chiusi così, per la necessità di rispettare i tempi preventivati, i rapinatori descritti proprio come italiani da alcuni testimoni, sono scappati senza bottino. Erano divisi in due gruppi e sarebbero riusciti a fuggire probabilmente passando attraverso fori creati lungo la barriera fonoassorbente dell'autostrada con l'aiuto di alcuni complici che li attendevano fuori.