Aveva dapprima danneggiato il cancello di casa del suo ex e a inizio febbraio lo aveva aggredito e percosso con calci e pugni. A seguito di questi fatti il Gip del Tribunale di Modena aveva emesso un provvedimento restrittivo. La donna non avrebbe potuto avvicinarsi all'ex marito. Disposizione in violazione della quale è scattato l'esecuzione dell'arresto. Nella serata del 12 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Zocca l'hanno raggiunta.I Carabinieri, dopo aver ricostruito tutte le condotte persecutorie denunciate dalla vittima, hanno informato l’Autorità Giudiziaria, che ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere.