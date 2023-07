Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’uomo, un cittadino straniero irregolare già destinatario di un provvedimento prefettizio di espulsione, è stato fermato dagli agenti ed accompagnato negli uffici della Polfer. Dal controllo è risultato in possesso di un cutter illegalmente detenuto e di 13 grammi di hashish, sequestrati.Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, segnalato all’Autorità amministrativa per il possesso della sostanza stupefacente e sanzionato ai sensi del Regolamento di Polizia ferroviaria per aver indebitamente attraversato i binari.