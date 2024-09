Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo di soccorritori e vigili del fuoco arrivati con due squadre da Reggio e Carpi per liberare l'uomo dalle lamiere. Sul posto anche i carabinieri di Bagnolo che indagano per ricostruire dinamica e cause.Si tratta della terza vittima in tre giorni sulle strade del Reggiano: sabato sera è morto un 49enne a Scandiano dopo un incidente in moto, mentre ieri mattina a Campagnola, nella Bassa, un 75enne ha perso la vita dopo essere stato tamponato a bordo della sua auto d'epoca