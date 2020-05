Auto esce di strada e prende fuoco: illeso il conducente

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, se non tragiche, quello avvenuto questa notte nel tratto di Strada Provinciale che divide Levizzano e Puianello, nella colline modenesi. Alle 23,45 un auto guidata da un uomo residente in zona è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero, ai margini di un boschetto. Un urto violentissimo che ha accartocciato le lamiere del mezzo ma che ha intaccato solo in parte il posto del conducente che, praticamente illeso, è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo. Anche solo una ferita che gli avesse impedito il movimento avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Perché l'auto, in breve, ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme spente solo dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco che hanno impedito che le fiamme si espandessero anche alla fitta vegetazione circostante