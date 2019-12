Auto investe anziano in bicicletta, muore 76enne modenese

Incidente mortale questa mattina alle 11 in via Emilia Ovest all'altezza del discount Dipiù. Un ciclista 76enne di Modena è stato travolto e ucciso da un'auto che transitava lungo la via Emilia. Sul posto è immediatamente giunta l'ambulanza del 118 ma l'anziano è deceduto durante il trasporto in ospedale. Alla guida dell'auto, una Smart, vi era un 30enne modenese. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.