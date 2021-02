Auto nel canale a Concordia, la vittima è Alan Fava

E' il 39enne Alan Fava, originario di Mirandola e residente a San Giacomo delle Segnate, la vittima del drammatico incidente di ieri pomeriggio a Vallalta di Concordia. La sua vettura, una Mercedes familiare, è uscita di strada capovolgendosi nel canale: nonostante il pronto intervento dei soccorritori non vi è stato nulla da fare. Alan Fava è morto sul colpo, avrebbe compiuto 40 anni il 15 aprile. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di San Felice, sono stati inviati anche i sommozzatori da Bologna che hanno lavorato a lungo per controllare non vi fossero altre persone coinvolte.Alan Fava lascia una bimba di 4 anni.

