Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’attività di controllo è stata eseguita grazie anche all’apporto di un laboratorio mobile della Forensic Lab Service di Ostia, gestito da personale sanitario, con il quale è stato possibile eseguire nell’immediatezza e sul posto le analisi necessarie a stabilire la positività o meno dei conducenti alle sostanze stupefacenti.Sono stati controllati complessivamente 33 veicoli, prevalentemente ad uso commerciale, ed identificate 38 persone. Tutti i conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest mentre lo screening preliminare specifico finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti è stato esteso a 22 persone.Nella circostanza, sono stati individuati due conducenti italiani di 33 e 37 anni in stato di alterazione psicofisica, risultati positivi alle sostanze stupefacenti tipo THC cannabinoidi. I due autisti sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope con il conseguente ritiro, ai fini della sospensione, delle relative patenti di guida.Lo scorso settembre, la Polizia Stradale di Modena aveva già effettuato analoghi controlli sullo stato psicofisico dei conducenti accertando anche in quel caso la positività di due camionisti.