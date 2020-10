Autostrade per l'Italia: 'Intervento eseguito da ditta esterna'

'Il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, nella serata di ieri, ha immediatamente raggiunto la struttura ospedaliera dove è stato ricoverato Michele Barcaiuolo, il consigliere regionale coinvolto nell’incidente sull’autostrada A1 nei pressi di Modena, per mettersi a diretta e completa disposizione dei famigliari'. E' quanto si legge in una nota di Autostrade per l'Italia dopo il drammatico incidente di ieri pomeriggio ( qui l'articolo ).'Al tempo stesso, i tecnici della società sono intervenuti per le necessarie verifiche sulla parte del cordolo di calcestruzzo che delimita un giunto di dilatazione della carreggiata – dove è avvenuto il distacco - oggetto di un intervento di manutenzione eseguito lo scorso maggio da parte di una ditta appaltatrice esterna. Per questo motivo, in via cautelativa, sono stati ispezionati e demoliti tutti gli altri punti della carreggiata interessati da interventi analoghi a maggio, per verificare la presenza di altre eventuali anomalie di realizzazione, non preventivamente riscontrabili. Sono inoltre stati avviati i necessari lavori di ripristino - continua Autostrade per l'Italia - All’impresa esterna esecutrice dei lavori di maggio è stata immediatamente inviata una contestazione formale. Autostrade per l’Italia ha avviato anche un’istruttoria interna al fine di ricostruire nel dettaglio la tipologia, le modalità di esecuzione e controllo e le responsabilità delle attività di manutenzione svolte sulla tratta. La società esprime nuovamente profondo rammarico per quanto accaduto'.