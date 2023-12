Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli agenti hanno raggiunto il punto in cui sostava il mezzo, effettivamente in sosta e con il motore acceso come segnalato e attraverso i finestrini chiusi hanno visto un uomo riverso sulla brandina, senza alcun movimento che facesse intendere un'attività respiratoria.Gli agenti hanno rotto il vetro del finestrino, nella speranza di essere in tempo per poter salvare quell'uomo, avendo nel frattempo richiesto l'intervento di un'ambulanza. Purtroppo, però, ben poco si è potuto fare perché il corpo era ormai esanime ed aveva evidenti i segni di un decesso avvenuto ore prima. Lo stesso medico legale ha confermato il decesso per cause naturali, disponendo il trasporto nei locali dell'obitorio presso l'ospedale di Orvieto in attesa dell'arrivo dei familiari, già avvisati dagli operatori della Polizia Stradale.