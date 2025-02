Baby gang, uno dei 5 arrestati mette a segno altra rapina: portato in comunità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia di Modena ha dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 14enne, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna, quale aggravamento del precedente provvedimento della permanenza in casa.

Si tratta di uno dei cinque giovani, arrestati per rapina aggravata e lesioni nei confronti di coetanei, nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 19 novembre 2024. La baby gang il 7 gennaio scorso era stata fermata in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di quel Tribunale per i Minorenni.

'L’aggravamento della misura in essere si è reso necessario in quanto il minore ha più volte violato le prescrizioni imposte relativamente agli orari e ha tenuto comportamenti gravemente irregolari e condotte di rilievo penale, in particolare risulta gravemente indiziato di un ulteriore rapina avvenuta in ambito scolastico nei giorni scorsi' - spiega la polizia in una nota.

Ricordiamo che uno dei 5 arrestati nei giorni scorsi è stato rimesso in libertà ed è tornato a scuola.