I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario di Milano a carico di un imprenditore originario di Carpi, iscritto all'AlRE e residente in Romania, nonché il sequestro preventivo delle somme di denaro per l'importo di 5,4 milioni di euro.Contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione anche a perquisizioni delegate dall'Autorità Giudiziaria procedente, rinvenendo nella disponibilità dell'indagato denaro contante per oltre 50mila euro e orologi di pregio, che sono stati sottoposti a sequestro.L'uomo, già amministratore di un consorzio operante nel settore della logistica con sede legale a Milano, dichiarato in liquidazione giudiziale nel 2023 dal Tribunale Fallimentare meneghino, dal 2015 al 2021 avrebbe sistematicamente depauperato le casse del consorzio, causandone dolosamente lo stato di insolvenza, mediante la distrazione del denaro dai conti correnti societari per scopi personali, come il noleggio di jet privati e di auto di grossa cilindrata, l'acquisto di biglietti per partite di calcio, nonché di gioielli ed il pernottamento in hotel extra lusso, ommettendo di versare imposte e contributi per oltre 2,5 milioni di euro.Inoltre, poco prima della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, l'uomo aveva ottenuto un finanziamento di 600mila euro assistito da garanzia pubblica rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi ex Legge 662/96, mai restituito.