Bancarotta fraudolenta, arrestato l'ex presidente del Modena calcio

L’indagine, avviata lo scorso luglio, è nata in seguito alla dichiarazione di fallimento di due storiche imprese (una di Busto Arsizio, la Ital, e la Caccia Engineering di Samarate), ed ha consentito di scoprire che gli indagati, hanno posto in essere una serie continuativa di distrazioni e di trasferimenti di risorse infra-gruppo che hanno comportato la dissipazione di importanti risorse trasferite poi sui conti correnti esteri. Secondo i finanziari i responsabili utilizzavano come capo-gruppo e come cassaforte finanziaria una società slovacca con sede a Bratislava (la Herax), riconducibile all’indagato che, a partire dal 2015 aveva rilevato, in sequenza, le quote di maggioranza delle tre società italiane, sino ad assumerne il controllo totalitario prima di avviarle al fallimento.