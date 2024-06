Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella notte del 28 marzo scorso, all’interno di un locale da ballo, un 16enne era stato aggredito da un gruppo di giovani per la maggior parte minorenni, riportando un trauma cranico e policontusioni, refertate dal pronto soccorso del Policlinico.L’attività d’indagine, avviata nell’immediatezza dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Modena e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ha permesso - grazie anche ai riconoscimenti fotografici e alle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dai testimoni - di ricostruire quanto accaduto e di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dei sei indagati.Le indagini hanno consentito, altresì, di collegare l’aggressione in discoteca con un altro episodio, avvenuto il 2 aprile successivo ad opera di 13 minorenni, di cui tre indagati anche per i fatti del 28 marzo, sempre contro il 16enne. Il gruppo aveva atteso sotto casa il giovane, che stava rientrando con i familiari. Dopo aver cercato di colpirli con una sassaiola ed un bastone, il gruppo - all’arrivo della Polizia – si era allontanato, alcuni erano riusciti a scappare, mentre altri erano stati fermati ed identificati.I 13 minorenni sono stati denunciati per il reato di tentate lesioni aggravate.