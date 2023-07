Barista e spacciatrice: arrestata a Marano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ieri pomeriggio, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato a Marano sul Panaro una barista per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, 37enne, è stata sorpresa dai militari poco dopo la cessione di una dose di cocaina ad un cliente ultracinquantenne del bar, per la somma di 40 euro.



La successiva perquisizione della donna ha permesso di recuperare e sequestrare 15 grammi di cocaina, 38 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed una somma in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, pari a 5.875 euro. L’acquirente, 57enne, è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.

La donna, nella mattinata odierna è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato, disponendo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.





Sempre ieri a Vignola i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 20enne trovato in possesso di 4 dosi di cocaina e 145 euro in contanti. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di trovare altre sei dosi di cocaina e il materiale necessario al confezionamento. Anche per lui è stata disposto questa mattina dal giudice l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.