Bastiglia, accoltellamento in polisportiva: la vittima si dimette dal Direttivo

Il gravissimo episodio di cronaca ( qui la notizia ) avvenuto due giorni fa alla Polivalente Forum Bastiglia, riapre il tema della gestione di quello che dovrebbe essere il principale centro di aggregazione del Paese.Domenica pomeriggio intorno alle 14.30 è scoppiata una rissa tra due persone, un volontario 45enne della Protezione civile e un ragazzo più giovane. La lite è degenerata e il volontario ha chiamato al telefono il referente locale della Protezione civile, un 62enne da sempre particolarmente attivo nel mondo del volontariato, anche in questi mesi di pandemia, e membro del Direttivo della Polivalente.Intervenuto generosamente sul posto per placare gli animi, l'uomo è stato colpito al collo e all'orecchio con un coltello dallo stesso 45enne che continuava a litigare col ragazzo.Abbiamo raggiunto al telefono la vittima 62enne, ancora comprensibilmente scossa dall'accaduto anche se fortunatamente la ferita dopo la sutura non ha comportato il ricovero in ospedale. Proprio oggi, dopo quanto accaduto, ha deciso di rassegnare le dimissioni dal Direttivo della polisportiva, una struttura che proprio di recente aveva riaperto i battenti dopo mesi di chiusura e difficoltà nel rinnovo della convenzione col gestore ( qui l'articolo ).L'aggressione si inserisce in un contesto di degrado e di risse che da tempo vengono segnalate all'esterno della polisportiva bastigliese, come conferma la minoranza consigliare. 'Occorre aprire una seria riflessione sulla gestione della polisportiva di Bastiglia - afferma lo storico consigliere di opposizione, Gerardo Maffei -. Parliamo di un luogo di aggregazione per famiglie e bambini e una rissa del genere in pieno pomeriggio rappresenta un fatto di una gravità inaudita. Da tempo ci vengono segnalati episodi di spaccio, nelle ore serali. Il Comune che è proprietario della struttura deve farsi carico della sua riqualificazione e di un ripensamento complessivo dell'offerta ricreativa e sportiva'.