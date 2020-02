Bastiglia, fanno esplodere bancomat Bper: boato nella notte

Un boato intorno alle 2.30 di questa notte ha svegliato molti residenti a Bastiglia. Il bancomat della Bper di via Canaletto 19 è stato fatto esplodere con una notevole quantità di esplosivo. Presumibilmente acetilene, iniettato attraverso bombole fino a saturare la struttura. L'intera macchina è stata smurata e portata via, probabilmente con un furgone. Questa mattina i detriti della esplosione erano ancora sparsi nel parcheggio antistante la banca per decine di metri. Sul posto le forze dell'ordine e i vigilantes de La Patria che potranno visionare le telecamere di sorveglianza. La Bper di Bastiglia è finita più volte nel mirino di ladri e rapinatori, ma in particolare l'esplosione di questa notte si inserisce in una lunga scia di casi simili avvenuti nelle ultime settimane, gli ultimi colpi in via Fratelli Rosselli a Modena una settimana fa la notte del 22 gennaio a Soliera.