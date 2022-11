Bimba di 4 anni precipita dal balcone e muore: è stato incidente domestico

La tragedia avvenuta ieri sera a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, quando una bimba di 4 anni è morta precipitando dal secondo piano della palazzina dove viveva con la famiglia, sarebbe legata a un incidente domestico. Sul decesso della piccola Rihab, di origine marocchina, non sarebbero emerse responsabilità di terzi e nel fascicolo aperto dalla Procura non ci sarebbero indagati.L'incidente è avvenuto mentre la bimba stava giocando in casa, dove erano presenti la mamma, una nonna e una sorella. Dopo essere salita sull'unità esterna del condizionatore, che si trova su un piccolo terrazzino, avrebbe scavalcato la ringhiera per poi cadere nel vuoto.Il condominio in Corso Italia teatro della disgrazia si trova nel centro della cittadina e la famiglia della bimba è conosciuta e ben integrata a Persiceto. Tanti oggi hanno portato fiori nel luogo della tragedia.