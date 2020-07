Bimbo cade dal letto, è grave, ma la versione della madre non convince

E' mistero sulle cause del grave trauma riportato da un bambino di soli due anni, trasportato ieri sera dall'elisoccorso all'ospedale di Baggiovara in codice rosso, dopo l'allarme scattato alla centrale del 118 e generato dalla chiamata di una madre, residente in via Lago di Bolsena, a Carpi, che raccontava della rovinosa caduta dal letto del proprio bambino. Veloci i soccorsi. I sanitari raggiungono l'appartamento dove vive la madre, di origine marocchina con il proprio figlio, posto al primo piano della palazzina. Le condizioni del piccolo sono gravi. L'elisoccorso è attivato. Il bambino viene trasportato all'ospedale di Baggiovara. Dai sanitari vengono allertate le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Gli agenti sono sul posto e poco dopo si accorgono che la versione della madre, che conferma che il bambino è caduto dal letto, non combacia con quella dei vicini residenti che testimonierebbe una caduta dalla finestra. Le indagini proseguono in queste ore per approfondire i racconti e le versioni raccolte.Indagini in corso da parte della Polizia anche rispetto ad una rovinosa caduta dalla bicicletta, in località Ponte Motta che vede unico coinvolto un ragazzino di 15 anni, trasportato in gravi condizioni e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Il personale della Polizia di Stato sta raccogliendo elementi tali da escludere l'ipotesi del coinvolgimento di altri mezzi o di altre persone nell'incidente.