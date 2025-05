Blitz antidroga a Cavezzo: arrestato un 45enne con oltre 9 kg di hashish in auto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un’operazione antidroga condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Mirandola ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 45 anni, residente a Milano, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Il blitz è scattato lo scorso 7 maggio, durante un servizio di osservazione nei pressi di un casolare in ristrutturazione, nel comune di Cavezzo. Gli agenti, insospettiti da un’auto in sosta, hanno deciso di procedere a un controllo. Alla guida del veicolo c’era l’uomo, che è apparso subito nervoso.

Durante l’ispezione del mezzo, i poliziotti hanno scoperto un borsone nascosto al suo interno: conteneva 9,2 chilogrammi di hashish, già suddivisi in panetti, pronti per essere immessi sul mercato.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, che ha accolto la richiesta della Procura disponendo per l'uomo la custodia cautelare in carcere.