Blitz dei Nas in un ristorante a Modena: 20 chili di prodotti scaduti

I Nas di Parma hanno recentemente effettuato una serie di ispezioni presso esercizi commerciali e ristorativi nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, rilevando diverse violazioni e adottando conseguenti provvedimenti sanzionatori, per un importo complessivo di 11.000 euro. In particolare a Modena, in un esercizio di ristorazione, le condizioni igieniche della cucina sono risultate compromesse dalla presenza di sporco vetusto su superfici e guarnizioni dei congelatori. È stato effettuato il sequestro amministrativo di 20 kg di prodotti alimentari – tra cui spezie, tartufo nero congelato e prodotti ittici – risultati scaduti, per un valore complessivo di circa 1.000 euro. Le violazioni hanno comportato sanzioni per un ammontare di 3.000 euro.