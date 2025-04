Blitz dei Nas in una cantina nella Bassa modenese: multa da 5400 euro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nella Bassa modenese i militari del Nas di Parma hanno ispezionato una cantina vitivinicola, procedendo al sequestro amministrativo di 6.000 litri di mosto parzialmente fermentato, risultato non rientrante nella produzione di vini a denominazione Dop/Igp, poiché non giustificato dalla documentazione di cantina. Il valore commerciale del prodotto sequestrato è stato stimato in 6.000 euro. Al legale rappresentante dell’azienda è stata contestata una violazione amministrativa, con relativa sanzione pecuniaria di 5.400 euro.