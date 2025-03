Blitz dei Nas: sospeso un bed & breakfast a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Nas di Parma hanno recentemente eseguito ispezioni igienico-sanitarie presso diverse strutture delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. A Modena, presso un bed & breakfast, è stata emessa una diffida nei confronti del titolare per l'omessa esposizione della tabella regionale dei prezzi minimi e massimi applicati. È stata inoltre segnalata la mancata predisposizione, nella gestione dell'attività, di un protocollo di valutazione e gestione del rischio Legionellosi. A seguito di ciò, il Comune di Modena ha emesso un’ordinanza di sospensione dell'attività ricettiva, da mantenersi fino all'attuazione delle misure previste in materia di prevenzione del rischio. Sempre a Modena, all'esito di un'ispezione presso un hotel, è stata rilevata l'omessa esposizione del Codice Identificativo Nazionale sull'insegna dell'attività; anche in questo caso è stata emessa una diffida nei confronti del titolare.