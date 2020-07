Blitz polizia in viale Gramsci a Modena: droga nascosta nella siepe

Blitz della polizia sabato mattina in viale Gramsci, Parco XXII Aprile e nelle aree limitrofe. Nella attività, in ausilio a Squadra Volante e Squadra Mobile, sono state impiegate anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e una unità cinofila della Polizia di Stato. Complessivamente sono state identificate 37 persone, di cui 24 stranieri, e controllati 11 autoveicoli. Sono stati predisposti anche quattro posti di controllo lungo via Canaletto Sud, in prossimità degli accessi alle zone interessate.

Nascosta in una siepe nella parte nord del parco XXII Aprile, nelle adiacenze di via Due Canali, il cane antidroga ha fiutato della sostanza stupefacente: 8,5 grammi di infiorescenze e foglie di marijuana, contenute in un involucro di cellophane, e 2,09 grammi di cocaina. La droga rinvenuta è stata sequestrata a carico di ignoti.