Bologna: 55enne colto da malore sulla torre degli Asinelli

Intervento del 118 e dei vigili del fuoco, oggi primo pomeriggio alle 14, all'ultimo piano della torre degli Asinelli a Bologna.Un turista spagnolo 55enne, in visita alla città insieme alla sua famiglia, ha accusato un malore improvviso: immediato l'arrivo dei soccorritori che lo hanno raggiunto a 80 metri di altezza usando anche il defibrillatore presente.Una volta che il paziente è stato stabilizzato è stato fatto uscire dalla torre ed è stato trasferito, per ulteriori accertamenti, al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Durante le operazioni di soccorso, che si sono concluse in quasi due ore, la polizia locale ha regolato la circolazione su strada Maggiore.

