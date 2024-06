Bologna, attività di contrabbando: sequestro da 6,8 milioni di euro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sequestro in questione è il secondo attuato nell’ambito dello stesso procedimento penale. Il primo sequestro era avvenuto il 9 aprile 2024 nei confronti di una società di spedizione a cui era contestata l’evasione di Iva all’importazione di tessuti di fabbricazione cinese, attuata a seguito della fittizia attestazione del deposito della merce importata presso un deposito di Bentivoglio. Il primo sequestro preventivo era stato di 7,3 milioni di euro.I successivi approfondimenti, si sono concentrati su un’attenta analisi di tutto il materiale sequestrato (oltre 40 apparati informatici tra pc.

smartphones e tablet, estratti conto bancari, fatture e bollette doganali) e hanno consentito di portare alla luce le responsabilità in capo a 4 dei maggiori importatori delle merci, ponendo in evidenza il loro ruolo all’interno del sistema fraudolento sopra indicato relativo alla falsa attestazione di ingresso della merce nel deposito Iva, in tal modo evitando di pagare l’Iva dovuta al momento dell’importazione e che si contesta illecitamente non pagata anche nella successiva commercializzazione della merce da parte degli importatori.



Le indagini vertono su di uno strutturato sistema di introduzione illegale sul territorio nazionale di merci di origine extracomunitaria, prevalentemente provenienti dalla Cina, con stoccaggio anche presso l’importante hub logistico dell’Interporto di Bologna Bentivoglio.Gli elementi raccolti al termine della seconda fase delle indagini hanno così permesso al Gip di Bologna di adottare i provvedimenti di sequestro anche nei confronti degli importatori, tutti di etnia cinese. Allo stato, nell’indagine risultano attualmente indagate dieci persone fisiche e cinque persone giuridiche.La merce irregolarmente importata, consistente perlopiù in stoffe grezze, utilizzate per il confezionamento di capi d’abbigliamento, ammonta a 13.620 tonnellate, per un valore di circa 63.106.256 di euro; l’evasione di Iva all’importazione riscontrata è calcolata in euro 13.085.405 euro.