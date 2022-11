Bologna, cade un gru in via Marzabotto: strage sfiorata

La gru, cadendo, è andata a sbattere in prima battuta contro il palazzo di fronte ma nessun residente è rimasto colpito

Tragedia sfiorata a Bologna, dove oggi intorno alle 13 è caduta una gru in via Marzabotto, non lontano dall’ospedale Maggiore: fortunatamente non ci sono stati feriti. Il video che sta girando mostra la gru stesa a terra e un capannello di persone intorno. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e ambulanza a livello preventivo.



La gru si trovava all’interno di un cantiere: la gru, cadendo, è andata a sbattere in prima battuta contro il palazzo di fronte ma nessun residente è rimasto colpito. Il palazzo avrebbe riportato alcuni danni. Una volta caduta a terra, sulla strada, fortunatamente non ha colpito nessun pedone.





