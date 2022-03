Bologna, camion contro cavalcavia: muore centauro in coda

Un mezzo pesante che trasportava un piccolo escavatore ha urtato violentemente, con la parte alta del carico, un cavalcavia autostradale che sovrasta via Rigosa, a Borgo Panigale nel bolognese, danneggiando gravemente l'infrastruttura. Chiuso per le necessarie verifiche di staticità lo svincolo di uscita Borgo Panigale dell'autostrada A14, per chi proviene da Modena. Un video, girato da un altro utente della strada che viaggiava alle spalle del camion, ha documentato in tempo reale l'incidente, avvenuto verso le 12.30 di oggi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e polizia stradale. Temporaneamente chiusa anche via Rigosa.Poco dopo, lungo la stessa via a 200 metri dal crollo della porzione di cavalcavia, si è verificato un secondo incidente, in cui ha perso la vita un motociclista di 36 anni il quale, per evitare di sbattere contro le auto in coda, è finito nel fosso ed è morto.