Bologna, egiziano in aeroporto con 30 chili di sigarette di contrabbando

Nei giorni scorsi presso l’Aeroporto Marconi di Bologna, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 150 stecche di sigarette marca American Eagle Gold, per un totale di 30 kg di Tabacchi lavorati esteri.

Il carico illecito è stato rinvenuto all’interno dei bagagli di un cittadino egiziano, giunto a Bologna con volo proveniente da Il Cairo con transito ad Atene. Le sigarette, in violazione alla normativa vigente, sono state sottoposte a sequestro penale mentre il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di contrabbando di Tabacchi lavorati esteri. Tale reato prevede una multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto, che nel caso in questione è pari a 150.000 euro, nonché la reclusione da due a cinque anni.

A carico del cittadino egiziano è stato inoltre ritirato il passaporto in esecuzione di un provvedimento emesso, in precedenza, dal Tribunale di Bergamo.