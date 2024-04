Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al momento si contano “sette operai dispersi e tre feriti” a seguito dell’incidente “ad un generatore della centrale elettrica di Bargi, nel Comune di Camugnano”. Lo fa sapere la Prefettura di Bologna, spiegando che “la diga di Suviana non è interessata” dall’incidente e precisando che i soccorsi sono ancora in corso. Sul posto carabinieri e una settantina di vigili del fuoco di Ravenna, Pavullo e Bologna, cinque ambulanze, un’automedica. L’esplosione sarebbe avvenuta in un generatore collegato a una turbina, a circa 30 metri profondità. La centrale idroelettrica è dell’Enel ed è stata costruita sulla sponda del lago di Suviana.