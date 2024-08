Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito in un bagno al primo piano della casa famiglia 'Ritiro Germini', che solitamente ospita 26 anziani autosufficienti, molti dei quali in questi giorni non erano presenti perché rientrati a casa. Gli ospiti fatti uscire dalla struttura sono stati fatti sedere sotto il portico, in attesa di trovare per loro una sistemazione. A quanto si apprende, alcuni saranno riaffidati temporaneamente alle famiglie, per altri si sta cercando un'accoglienza insieme al Comune. Durante l'intervento di soccorso la strada è stata chiusa e sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia di stato e polizia locale.