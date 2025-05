Bologna, incidente ad ultraleggero: due feriti gravi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sono gravi le condizioni dei due occupanti di un ultraleggero, precipitato ieri mattina nelle campagne di San Pietro in Casale di Bologna, poco dopo essere decollato dal vicino Reno Air Club di Argelato. I due, il pilota 73enne di Casalecchio di Reno e un 43enne di Castel San Pietro, sono rimasti seriamente feriti. Il più grave è lo stesso pilota, ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, mentre il passeggero è stato portato al Bufalini di Cesena.

Entrambi sono stati soccorsi con l'elicottero del 118. L'incidente si è verificato poco prima delle 11. L'ultraleggero, per cause in corso di accertamento, potrebbe avere avuto un problema che ha costretto il pilota a tentare un atterraggio di emergenza, ma il mezzo è poi precipitato nelle campagne della frazione di Massumatico. Nell'impatto il velivolo si è ribaltato e si è sviluppato anche un piccolo incendio. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.