Bologna, ladri in fuga investono carabiniere: è grave

Sono ricercate per tentato omicidio, per aver investito un c arabiniere forzando un posto di blocco, due delle quattro persone che nella notte si sono rese responsabili di un tentativo di furto in una tabaccheria a Lugo, nel ravennate. Il militare, un appuntato 48enne del Nucleo radiomobile di Imola che è stato investito dai ladri in via Ponte a Mordano di Bologna - all'altezza dell'incrocio con via Lughese e via Cavallazzi - è stato trasportato con l'elisoccorso al Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ed è ricoverato in prognosi riservata, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita, con un trauma cranico, una lussazione alla spalla destra e una microfrattura a una vertebra. L'episodio è avvenuto poco dopo le quattro di questa mattina: alle 3.45 alcuni passanti hanno segnalato un tentativo di spaccata ai danni della tabaccheria di Lugo, i ladri sono scappati e i militari lughesi hanno allertato i colleghi dei Comuni vicini. L'auto con a bordo i quattro responsabili, un'Alfa Romeo 159 rubata venerdì a Imola, è stata, appunto, intercettata a Mordano. I due ladri seduti dietro sono subito scappati nei campi, mentre l'autista e il passeggero sono rimasti a bordo. Dopo aver accennato a fermarsi, l'auto è ripartita investendo il c arabiniere , per fortuna senza prenderlo in pieno. L'Alfa Romeo è stata trovata incendiata questa mattina dalla Polizia in via Rivani a Bologna.