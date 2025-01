Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Diffusione e detenzione di materiale pedopornografico: sono queste le ipotesi di reato che hanno spinto la Procura di Bologna a emettere un decreto di arresto per quattro cittadini italiani indagati nell'ambito di una maxi operazione portata avanti in Emilia Romagna dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna assieme alla Polizia di Stato. L'attività di indagine è stata avviata dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online. In breve tempo si è arrivati all'identificazione degli utilizzatori di account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile.Assieme alle quattro persone arrestate, tutte con età compresa tra i 50 e i 60 anni, altre tre persone sono state denunciate. Nei loro confronti è scattato un decreto di perquisizione personale e informatica che ha consentito agli inquirenti - coadiuvati dalle sezioni provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini - di sequestrare un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.