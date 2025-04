Bologna, recuperati a tassazione 1,5 milioni di vincite di un giocatore di poker

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Focus della Finanza sul poker sportivo, disciplina che registra a livello globale premi milionari corrisposti ai vincitori dei maggiori tornei internazionali e che trova nel “Texas hold 'em” la variante di gioco più diffusa, dove risaltano le abilità matematiche, strategiche e psicologiche dei giocatori.

I militari del Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna hanno quindi sottoposto a verifica fiscale uno dei migliori giocatori al mondo di poker live che non ha mai dichiarato le proprie vincite.

Tuttavia, se da un lato i premi corrisposti da case da gioco autorizzate all’interno dell’Unione Europea non vanno dichiarati, in quanto soggette a ritenuta alla fonte, quelle conseguite al di fuori del territorio comunitario costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito.

La ricostruzione della posizione fiscale del soggetto, preventivamente condivisa con la locale Agenzia delle Entrate e da cui è successivamente scaturito il deferimento del contribuente alla locale Procura della Repubblica è stata effettuata anche attraverso la ricerca di informazioni sui siti specializzati e sui social, consentendo di recuperare a tassazione oltre 1,5 milioni di euro di redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’attività sportiva svolta in forma abituale e professionale al di fuori dell’Unione Europea.