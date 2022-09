Bologna, tenta di violentare ragazza: 38enne della Tanzania in carcere

Alle 5 di ieri mattina ha cercato di violentare una ragazza che stava rientrando a casa in via Riva di Reno a Bologna, perdendo nella colluttazione il portafogli e il cellulare, e ieri sera la Polizia lo ha individuato in piazza San Francesco, sottoponendolo a fermo di indiziato di delitto e portandolo in carcere. A finire alla Dozza con l'accusa di violenza sessuale, fa sapere la Questura, è stato un 38enne della Tanzania con precedenti. La vittima, una 30enne italiana, stava rincasando quando 'è stata colta di sorpresa alle spalle - ricostruisce la Questura - da uno sconosciuto che l'ha spinta nell'androne condominiale fino a farla cadere a terra, per tentare di costringerla a subire un rapporto sessuale'.La donna si è difesa 'colpendo l'uomo e lanciando delle grida che hanno attirato l'attenzione di una vicina', che si è precipitata verso l'androne 'urlando che avrebbe chiamato la Polizia' e mettendo in fuga l'uomo.