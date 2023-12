Anni di violenze, minacce e botte sulla compagna, anche in gravidanza: arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



Le indagini ricostruire uno scenario di violenze che si protraeva da tempo. Con alcuni episodi davvero impressionanti. Come nel giugno del 2022 quando a seguito di un ennesima aggressione l'uomo aveva afferrato la vittima per un braccio girandolo con forza tale da procurarle una frattura. Poi, nell'accompagnarla all'ospedale aveva minacciato di darle fuoco nel caso lo avesse denunciato. In altre occasioni, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, l'uomo l'aveva aggredita tappandole la bocca per impedirle di chiedere aiuto, minacciandola ripetutamente di morte. Solo di recente la donna aveva deciso di lasciare l'abitazione dove conviveva con il compagno. Il 14 novembre scorso l'incontro dove si è consumata l'ultima aggressione che ha portato all'arresto in carcere.