'Seguiamo con attenzione la vicenda' - afferma il coordinatore locale ONA Mirko Zanoli e della questione è già stata interessato il nazionale e direttamente il presidente Bonanni.'L'area, grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco che hanno circoscritto e domato il rogo, sarebbe stata posta in sicurezza, ma la preoccupazione è legata, appunto, ai fumi sprigionati.Ignote le cause dell'incendio, ma tra le ipotesi non è da escludere quella legata alla possibile presenza di senza fissa dimora all'interno che nel momento dell'incendio avrebbero abbandonato l'area'Nella foto, una parte dei rifiuti all'interno già segnalati lo scorso anno comprendenti anche quantità di onduline di cemento-amianto