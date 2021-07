Bus prende fuoco in galleria, autista salva 25 bambini

Gravissimo incidente questa mattina a Lecco. Intorno alle 9.45 un autobus ha preso fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. I venticinque bimbi tra i 10 e 15 anni presenti sul mezzo sono stati messi in salvo dall'autista che li ha messi al sicuro prima che le fiamme divorassero il mezzo.I ragazzi erano diretti a Livigno per un campo estivo organizzato da un oratorio: sette di loro sono stati accompagnati in ospedale per aver inalato fumo ma non sono gravi.Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano che hanno spento le fiamme e spostato il mezzo in zona sicura. La Superstrada è stata chiusa.