Caccia al ladro di monopattino sfocia in due liti, due feriti e dieci denunce

Dieci giovani sono stati identificati e denunciati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo, tutti di età compresa tra i 16 ed i 28 anni. Il tutto parte da due distinte ma legate, liti tra diversi soggetti, generata nella piazza centrale di Maranello e a Sassuolo, a cavallo tra il 27 ed il 28 agosto 2020. A Maranello un 48enne sassolese era stato trovato a terra ferito alla testa per cause ignote e trasportato in ospedale. La ricostruzione fatta dai Carabinieri a posteriori, consentiva di comprendere che il ferimento dell'uomo era legato ad una lite, collegata a sua volta ad un precedente scontro avvenuto nei pressi del palazzo ducale di Sassuolo, dove un italiano 34enne era stato ferito.Dalla ricostruzione che ha visto impegnati i Carabinieri di Sassuolo, il 34enne italiano, avrebbe rubato un monopattino ad un 18enne del luogo, che a sua volta lo aveva precedentemente acquistato da un 48enne di Sassuolo, per 50 euro.Il giovane proprietario del monopattino, attraverso un tam-tam sui social aveva diffuso indicazioni agli amici sull’autore del furto dalla quale è nata una vera e propria caccia all'uomo con rappresaglia nei confronti del presunto autore del furto, che una volta raggiunto era picchiato e pare minacciato con un coltello alla gola. Gli aggressori erano poi fuggiti lasciando a terra il giovane. A seguito di questo si sarebbe innescata la ritorsione nei confronti dei due aggressori, che vedeva coinvolti altri ragazzi in un raid punitivo. Oltre al 34enne che si era impossessato del monopattino, alla fine, altri otto sono stati i giovani denunciati per lesioni aggravate, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Anche il 48enne è stato deferito per ricettazione.