Cade dal tetto di un capannone a Modena: muore operaio 45enne

Sul posto la polizia di stato, la Medicina del lavoro, un'ambulanza ed una auto medica del 118. Nulla da fare però per l'operaio: deceduto per i traumi causati dalla caduta.'È difficile anche trovare le parole di fronte a questa ennesima tragedia sul lavoro, le abbiamo usate e sentite tutte, fino a quelle altissime e commosse del Presidente Mattarella che non manca mai di sottolineare la profonda ingiustizia di morire sul lavoro, per il lavoro. Eppure di lavoro si continua a morire e oggi abbiamo di fronte il dramma dell’operaio di 45 anni che ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone in via Barchetta, nella nostra città - afferma il candidato del centrosinistra Massimo Mezzetti -.

Solo una frase non ci deve più sfuggire, e cioè che si è trattato di una tragica fatalità, perché non c’è nulla di casuale quando succede una cosa del genere. Le autorità competenti accerteranno di chi è la responsabilità specifica, ma non basta. Sullo sfondo, come più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali, abbiamo anni di tagli alle strutture di controllo, alla formazione e all’educazione alla sicurezza sul lavoro: meno controlli, meno verifiche, meno formazione e continuiamo ad avere più infortuni, più feriti gravi e, purtroppo, più morti. Non serve dire mai più se non si fa qualcosa di concreto. Oggi non posso che inviare il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto, in questo momento non posso promettere nulla, se non il mio impegno ad operare seriamente e con continuità sul terreno della prevenzione'.