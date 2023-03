Cade mentre pota una pianta e resta infilzato nella cancellata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Un uomo di 78 anni è rimasto infilzato in una delle punte di ferro del cancello della sua abitazione a seguito di una caduta dalla scala mentre potava una pianta. Per soccorrere l'anziano sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Il 78enne è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara dove è stato trasportato in elisoccorso.