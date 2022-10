Cagliari, crollata di notte Aula Magna dell'Università

L'Aula Magna dell'università di Cagliari in via Trentino è crollata. Solo il caso ha voluto che il crollo sia avvenuto di notte durante gli orari di chiusura dell'Ateneo: di giorno quello spazio è frequentato da studenti e docenti. I primi ad accorrere sono stati alcuni studenti che uscivano dalla mensa universitaria, che hanno udito il boato e visto le macerie.Sul posto, oltre ad alcune ambulanze sono presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco anche con i cani e i droni per la ricerca sotto le macerie. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità.