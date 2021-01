Camion in autostrada: controlli ad hoc sul trasporto animali vivi

Ieri mattina la Polizia Stradale di Modena insieme al personale veterinario della Ausl di Modena, ha effettuato, nei pressi del Casello autostradale di Modena Sud sull’A 1, un servizio di controllo sul trasporto di animali vivi. Obiettivo verificare la corretta applicazione dei regolamenti comunitari e della normativa attinente al benessere degli animali che fissano nuovi standard applicati durante il trasporto verso il macello e che individuano, nell’allevatore, il principale responsabile della filiera della catena alimentare.

Detta normativa prevede, nei casi più gravi ovvero di trasporto di animali vivi con uso di metodi violenti, la sanzione di 5000 euro con limiti edittali da 3000 fino a 15.000 euro e la sospensione dell’autorizzazione al trasporto da 15 giorni a 2 mesi con revoca della stessa in caso di reiterazione. Nel caso siano state inoltre causate ferite, lesioni o altre forme gravi di sofferenza all’animale stesso, tali condotte integrano la violazione alle norme al Codice Penale con relativa notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Il controllo è stato inoltre esteso anche ai veicoli industriali che effettuavano il trasporto di sostanze alimentari deperibili ed in particolari ai mezzi isotermici e frigoriferi dotati di certificazione Atp.

Sono stati quindi sottoposti a controllo circa una quarantina di veicoli tutti di nazionalità comunitaria ed italiana ed i relativi conducenti. Durante tali verifiche, alcuni mezzi sono stati sanzionati per la violazione di norme specifiche relative alla errata o mancata compilazione dei documenti di trasporto degli animali (in particolare bovini e suini). Sono state inoltre elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada per mancanza dei documenti di circolazione, mancato uso delle cinture di sicurezza e per l’utilizzo dell’apparato cronotachigrafo e per il mancato rispetto tempi di guida.